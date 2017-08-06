Ломаченко успішно захистив титул чемпіона

Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул у другій напівлегкій вазі за версією WBO проти колумбійця Мігеля Марріаги.

Василь Ломаченко двічі відсилав Мігеля Марріагу на помост. Українець здолав колумбійця після закінчення сьомого раунду – Марріага відмовився виходити на ринг.

Зазначимо, 29-річний Ломаченко провів 10-ий бій на професійному рингу. Дев’ять з них закінчились перемогою.

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Натомість, у 30-річного Мігеля Марріаги статистика дещо серйозніша – 28 боїв, з яких 3 поразки. Але досвід не допоміг йому вибороти чемпіонський пояс.

За словами чемпіона світу Василя Ломаченка, не має значення – хто буде його наступним противником.

Статистика ударів підтверджує, наскільки був спритнішим Василь Ломаченко проти Мігеля Марріги.