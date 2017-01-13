Львів представить Україну на міжнародній туристичній виставці

На міжнародній туристичній виставці "Адвентур 2017" у Вільнюсі делегація Львівщини презентує свій туристичний потенціал від України.

Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.

На виставці комплексно презентуватимемо туристичний потенціал області із акцентом на гірськолижні та бальнеологічні курорти. Таким чином намагаємось створювати позитивний імідж Львівщини як регіону із унікальними туристично-рекреаційними можливостями, а також сприяти розширенню географії туристичних потоків та стимулюванню інвестиційної привабливості області,

– прокоментувала т.в.о. начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

Також вона зазначила, що виставка дасть можливість обговорити під час конференцій такі важливі теми, як еко-туризм, оздоровчий та культурний туризм, пляжний відпочинок або відпочинок у місті, пакетні пропозиції або індивідуальні поїздки, а також переглянути презентації.

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Захід триватиме упродовж 20-22 січня, а Львівська область буде єдиним представником від України.