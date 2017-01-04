Львівський СБУшник попався на хабарі, потерпілому погрожував вбивством

Представники військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону спільно з працівниками внутрішньої безпеки СБУ затримали на хабарі співробітника Служби безпеки України у Львові. Підозрюваний вимагав 6,5 тисяч доларів у потерпілого.

Про факт затримання повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його даними, підозрюваний вимагав гроші із застосуванням насильства. Повідомляється, що була й погроза вбивства.

Затримали спецслужбовця під час отримання частини грошей.

Поки що затриманому інкримінують ч. 3 ст. 189 КК України (Вимагання), яка передбачає обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, у Львові затримали помічника нардепа із парламентської коаліції, який теж вимагав чималий хабар.