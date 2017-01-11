Люди продовжують вмирати від грипу в Україні

Найбільше в Україні на грип та ГРВІ хворіють жителі Волині, а найменше – у Луганські області.

Про це свідчать дані звіту за перший тиждень 2017 року Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України".

Зазначається, що у 2017 році на грип в Україні захворіли 250 227 осіб, з яких 52,6 % становлять діти віком до 17 років.

Також у Центрі зауважили, що показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 587,5 на 100 тисяч населення, що на 32,2 % менше, аніж минулого тижня.

Додамо, що найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Волинській – 945,0, найменший – у Луганській областях – 136,9 на 100 тисяч населення.

Крім того, було зареєстровано 6 летальних випадків внаслідок грипу: в Черкаській, Донецькій областях по 1 випадку, в Запорізькій, Львівській – по 2 випадки, із них 1 дитина.

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