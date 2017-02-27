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Людський мозок може виробляти отруйну речовину для організму, – вчені

22:02, сьогодні 2759 Читать новость на русском
Мозок людини
Мозок людини / Фото з відкритих джерел

Вчені з'ясували, що головний мозок може виробляти фруктозу, яка несе небезпеку для людини.

Про це розповіли на The Daily Mail.

Експеримент провели у Єльському університеті, де з'ясували, як саме виробляється фруктоза в головному мозку. Для цього було відібрано вісім здорових людей та досліджено їхній мозок, після того як цим людям дали глюкозу. Через 10 хвилин вчені помітили концентрацію глюкози в головному мозку, а через деякий час підвищився рівень фруктози.

Така реакція мозку має назву "поліоловий шлях". У висновку вчені побачили, як людський мозок виробляє фруктозу і згодом перетворює енергетичний запас у цукор.

Науковці зазначили, що фруктоза є небезпечною для організму людини. Ця речовина виробляється з будь-якого цукру і у випадку неправильного харчування від негативного ефекту речовина має ще більший вплив на організм. Таким чином також може розвинутися діабет, хвороба серця, ожиріння.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя наука
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