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Маріон Котійяр вдруге стала мамою

11:06, сьогодні 64 Читать новость на русском
Маріон Котійяр стала мамою
Маріон Котійяр стала мамою / livestory.com.ua

Відома актриса Маріон Котійяр вдруге стала мамою.

Як пише People, тиждень тому у Котійяр та її чоловіка Гійома Кане народилась донька. Пара цілий тиждень приховувала новину від преси – ЗМІ дізнались лише зараз.

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Відомо, що у зіркової пари народилась дівчинка, однак батьки імені поки не розголошують. Журналісти ж повідомляють, що Котійяр назвала доньку Луїзою.

Зазначимо, що восени саме Маріон Котійяр звинувачували у розлученні Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Однак акторка усі плітки спростовувала та переконувала, що у неї щасливий шлюб та вони чекають на поповнення.

До слова, це друга спільна дитина Маріон та Гійома, вони вже виховують 5-річного сина Марселя.

Теги: LifeStyle Голлівуд
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