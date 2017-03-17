Відома актриса Маріон Котійяр вдруге стала мамою.
Як пише People, тиждень тому у Котійяр та її чоловіка Гійома Кане народилась донька. Пара цілий тиждень приховувала новину від преси – ЗМІ дізнались лише зараз.
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Відомо, що у зіркової пари народилась дівчинка, однак батьки імені поки не розголошують. Журналісти ж повідомляють, що Котійяр назвала доньку Луїзою.
Зазначимо, що восени саме Маріон Котійяр звинувачували у розлученні Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Однак акторка усі плітки спростовувала та переконувала, що у неї щасливий шлюб та вони чекають на поповнення.
До слова, це друга спільна дитина Маріон та Гійома, вони вже виховують 5-річного сина Марселя.