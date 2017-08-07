Марії Яремчук надали медичну допомогу перед виступом на фестивалі

Українська співачка Марія Яремчук на вихідних повинна була виступити на XV Всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі в Скадовську "Чорноморські ігри". Проте незадовго до виходу на сцену артистка отримала тепловий удар.

Про це повідомляють на Viva!.

Причиною теплового удару стала спекотна погода та палаюче сонце, під яким співачка провела весь день. Організатори фестивалю протягом двох годин переносили виступ Яремчук та надавали їй необхідну медичну допомогу.

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| гран при Черноморских Игор 2017 ? | Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Сер 4, 2017 о 1:39 PDT

Проте незважаючи на погане самопочуття, співачка все ж вийшла на сцену фестивалю. Прихильники співачки змогли почути декілька відомих хітів, серед останніх – популярний трек літнього сезону "Ти в мені є".

#хочузабутийого ?))#марияяремчук#тывменiе#?#черноеморе ??2017 Допис, поширений Kirilova Lyubov (@kirilovalybov) Сер 4, 2017 о 12:22 PDT

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