15:34
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 14:00: Бойовики привласнюють покинуті квартири. Закінчення вступної кампанії
Випуск новин
14:52, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Марії Яремчук надали медичну допомогу перед виступом на фестивалі

14:26, сьогодні 1781 Читать новость на русском
Марії Яремчук надали медичну допомогу перед виступом на фестивалі
Марії Яремчук надали медичну допомогу перед виступом на фестивалі / viva.ua

Українська співачка Марія Яремчук на вихідних повинна була виступити на XV Всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі в Скадовську "Чорноморські ігри". Проте незадовго до виходу на сцену артистка отримала тепловий удар.

Про це повідомляють на Viva!.

Причиною теплового удару стала спекотна погода та палаюче сонце, під яким співачка провела весь день. Організатори фестивалю протягом двох годин переносили виступ Яремчук та надавали їй необхідну медичну допомогу.

Читайте також: Українська співачка перенесла операцію

| гран при Черноморских Игор 2017 ? |

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk)

Проте незважаючи на погане самопочуття, співачка все ж вийшла на сцену фестивалю. Прихильники співачки змогли почути декілька відомих хітів, серед останніх – популярний трек літнього сезону "Ти в мені є".

#хочузабутийого ?))#марияяремчук#тывменiе#?#черноеморе ??2017

Допис, поширений Kirilova Lyubov (@kirilovalybov)

Читайте також: Українська співачка повалялася в грязюці у новому кліпі: фото, відео

Теги: Новини України Музика LifeStyle Лікування Фестивалі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Наказание и преступление. Почему санкции против России – психотерапевтический провал США
сьогодні, 15:02 Наказание и преступление. Почему санкции против России – психотерапевтический провал США
Блог Медіа 1021
Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?
сьогодні, 14:34 Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?
Наталія Лебідь 496
Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
сьогодні, 13:00 Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
Сергій Лещенко 584
Железнодорожная паучарня: кто, кого и зачем пожирает?
сьогодні, 12:13 Железнодорожная паучарня: кто, кого и зачем пожирает?
Михайло Подоляк 842
До Дня залізничника: українська залізниця мрії
сьогодні, 10:02 До Дня залізничника: українська залізниця мрії
Настя Сукач 1179
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук