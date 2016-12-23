Маршрутка влетіла у дерево під Києвом: є постраждалі

Маршрутка "Mercedes Sprinter" поблизу села Віта Поштова Києво-Святошинського району з'їхав з траси і врізався в дерево, в результаті чого різні травми отримали шість пасажирів.

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції України.

Аварія трапилася близько 15:00 четверга на 23 кілометрі автодороги "Київ-Одеса".

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і виїхав за межі проїжджої частини та влетів у дерево.

В результаті ДТП шестеро пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарні. Зараз проводиться перевірка.

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