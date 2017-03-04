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Масове захоронення дітей знайшли в Ірландії

15:18, сьогодні 1951 Читать новость на русском
Могила в Ірландії
Могила в Ірландії / vokrugsveta.ua

В Ірландії на території одного з католицьких притулків знайдено поховання з останками близько 800 дітей.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на правоохоронні органи країни.

Встановлено, що поховання проводилися переважно у 50-тих роках ХХ століття. Тоді заклад надавав притулок сиротам, одиноким матерям та їхнім дітям. У 1961 році притулок було закрито.

Знайдене поховання розділене на 20 камер. За даними правоохоронців, у захороненні знайдено останки близько 800 дітей у віці до трьох років.

Оскільки на початку ХХ століття в Ірландії був високий рівень смертності серед дітей, більшість останків були знайдені у безіменних могилах.

Теги: Жертви Ірландія Неповнолітні
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