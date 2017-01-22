Медики назвали неочікуваний фактор, який впливає на стать дитини

Науковці змогли визначити фактор, який є майже вирішальним у визначенні статі дитини ще до вагітності жінки.

Про це повідомляє 4mama.ua.

Цим фактором виявилося кров'яний тиск у жінок ще до вагітності. Раніше цей показник медики взагалі не враховували, проте нові дослідження заставили звернути на цей фактор пильну увагу.

У дослідження взяли участь більше тисячі китайських жінок. Жінки, які приймали участь в дослідженні, народили в результаті 739 хлопчиків і 672 дівчинки.

Читайте також: Вчені пояснили, коли люди назавжди вивчають рідну мову

Вчені відразу врахували такі чинники як вік жінок, наявність шкідливих звичок, індекс маси тіла, параметри фігури, рівень холестерину і глюкози.

Після цього залишився тільки один фактор – кров'яний тиск, і, як показало дослідження, жінки, чий кров'яний тиск до вагітності становив 106 міліметрів ртутного стовпчика, народили хлопчиків, а з показником 103 міліметри – дівчаток.