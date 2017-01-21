Ми не віримо вам більше: Moby випустив яскравий кліп з Трампом та Україною

Музикант Moby спільно з проектом "The Void Pacific Choir" презентував новий протестний кліп.

У новому творінні Moby показані виступи політиків, зокрема сирійського президента Башара Асада та протестні акції звичайних громадян. У кліп також потрапили кадри з української Революції Гідності.

Окрім того у кліпі співак критикує нового президента Дональда Трампа і заявляє від народу диктаторській владі: "Ми не віримо вам більше". Також з кліпу Moby промовляє, що людство не хоче повертатися у темні часи.

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