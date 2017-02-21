Мікроавтобус зірвався в кювет на Львівщині: чимало травмованих

Вранці 21 лютого на міжнародній трасі Львів – Краковець мікроавтобус з пасажирами з’їхав у кювет.

ДТП трапилось приблизно о 7:30 на в’їзді до міста Новояворівськ, що за 30 кілометрів від українсько-польського кордону.

Як інформує прес-служба поліції, водій мікроавтобуса Renault Trafic дорогою до Львова не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало п’ятеро пасажирів – 25-річну жінку, двох 18-річних хлопців та двох чоловіків, віком 26 і 28 років, доставили до лікарні.

Обійшлось без серйозних травм – у них діагностували забої та рвані рани.

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