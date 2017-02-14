Міністр Насалик розповів, чи буде Україна імпортувати електроенергію з Росії

Після початку економічної блокади тимчасово окупованих територій, в Кабінеті Міністрів заговорили про те, що українським ТЕЦ може не вистачити вугілля, яке постачалося з Донбасу. Відтак мова зайшла про те, що Україна може розпочати експорт електроенергії в Росії.

У Міненерговугіллі відкидають можливість імпорту російської електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ефірі телеканалу ICTV.

Я більш ніж упевнений, що імпорт електроенергії з Росії навіть не варто розглядати. Тому що не буде його в нас. І ми зробимо все для того, щоб відмовитися від цієї позиції,

– заявив Ігор Насалик.

Крім того, Насалик впевнений, що введення тимчасових надзвичайних заходів дозволить знизити ризики виникнення дефіциту в Об’єднаній енергосистемі України.

Разом із тим, він додав, що повністю відмовитися від використання вугілля антрацитної групи в енергетиці Україна зможе через 2-2,5 року. За його словами, остаточне рішення про переведення блоків теплоелектростанцій з антрациту на вугілля газової групи міністерство прийняло після припинення поставок вугілля з неконтрольованих територій в травні-червні 2016.

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