Мішель Обама дотепно розіграла американців
13:25, сьогодні 511 Читать новость на русском
Після звернення гостей до портрету Мішель Обами, він неочікувано "ожив".
Гостям одного з американських телешоу запропонували записати звернення до дружини Барака Обами.
Запрошені виголошували вдячність першій леді за її діяльність, звертаючись до її портрета. А вже за мить вона приголомшила американців своєю появою.
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Здивовані американці раділи такій несподіванці, обіймаючи її та навіть плакали від щастя.
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