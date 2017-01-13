Мішель Обама дотепно розіграла американців

Після звернення гостей до портрету Мішель Обами, він неочікувано "ожив".

Гостям одного з американських телешоу запропонували записати звернення до дружини Барака Обами.

Запрошені виголошували вдячність першій леді за її діяльність, звертаючись до її портрета. А вже за мить вона приголомшила американців своєю появою.

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Здивовані американці раділи такій несподіванці, обіймаючи її та навіть плакали від щастя.