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Мій батько і дід воювали за вашу, бл*ть, країну, – росіянин влаштував скандал у Хорватії (18+)

15:11, сьогодні 360 Читать новость на русском
Російський автохам влаштував скандал у Хорватії
Російський автохам влаштував скандал у Хорватії / Кадр з відео

Громадянин Росії влаштував історичний "лікбез" зі скандалом, коли біля одного з курортів Хорватії намагались евакуювати його неправильно припаркований автомобіль.

Інцидент трапився у хорватському місті Пореч із російськими туристом.

Чоловік залишив свій автомобіль на місці, яке призначене для паркування людей з обмеженими можливостями.

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Коли він побачив, що його неправильно припаркований Lexus намагаються евакуювати, він став поливати працівника місцевої паркувальної служби добірною лайкою.

Він обурився, що його автомобіль подряпали, коли намагались завантажити краном на евакуатор.

Намагаючись домовитись з хлопцем, який займався евакуацією Lexus, росіянин влаштував йому навіть урок "історії".

Мій батько, мій дід воювали за вашу, бл*ть, країну і ви забули, на х*й про це,
– не стримувався російський турист.

Невідомо, яку саме війну росіянин мав на увазі, бо у війні за незалежність Хорватії на початку 1990-х Росія участі не брала, а в роки Другої світової Незалежна Держава Хорватія була союзником нацистської Німеччини.

Увага! Присутня ненормативна лексика!!!

Теги: Новини України Новини Росії Хорватія Скандал
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