Молодь з міст більш схильна до психічних захворювань: несподівані висновки вчених

Вчені наголошують, що життя у місті збільшує ризик психотичних переживань. Містяни можуть більше страждати на такі симптоми як голоси в голові і параноя.

Про це пишуть на Daily Mail.

Команда вчених з Королівського коледжу та Університету Дюка провели дослідження та проаналізували 2000 18-річних підлітків у великих містах Англії та Уельсу.

Науковці були здивовані, що серед підлітків, котрі живуть у найбільших та густонаселених містах, більш ніж третина (34%) мали психотичні симптоми у віці між 12 і 18 роками. 62 % підлітків, які живуть в районах, де підвищена злочинність, теж мають психотичні переживання. А от серед підлітків, які живуть у кращих районах, лише 21% мали такі симптоми.

Науковці запевняють, що річ може бути у тому, що у містян може бути вищою біологічна реакція на стрес, яка може порушувати активність дофаміну в мозку. Надлишок дофаміну, за словами вчених, зараз є найкращим біологічним поясненням для психотичних захворювань на кшталт шизофренії.

Саме тому у підлітків можуть розвиватись "неадекватні когнітивні реакції".

Якщо б ми могли вчасно втрутитись, наприклад, пропонуючи психологічну терапію і підтримуючи підлітків під час стресових ситуацій, ми могли б знизити в них ризик психозу та інших психічних проблем,

– б’є на сполох одна з дослідниць Королівського коледжу у Лондоні доктор Хелен Фішер.

Вона переконує, що підлітки, котрі живуть у неблагополучних районах, повинні бути в пріоритеті.