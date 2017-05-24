21:38
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Безвіз для жителів окупованих територій. Звіт НАБУ
Випуск новин
20:53, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Молодь з міст більш схильна до психічних захворювань: несподівані висновки вчених

18:56, сьогодні 171 Читать новость на русском
Молодь з міст більш схильна до психічних захворювань
Молодь з міст більш схильна до психічних захворювань / Фото з відкритих джерел

Вчені наголошують, що життя у місті збільшує ризик психотичних переживань. Містяни можуть більше страждати на такі симптоми як голоси в голові і параноя.

Про це пишуть на Daily Mail.

Команда вчених з Королівського коледжу та Університету Дюка провели дослідження та проаналізували 2000 18-річних підлітків у великих містах Англії та Уельсу.

Науковці були здивовані, що серед підлітків, котрі живуть у найбільших та густонаселених містах, більш ніж третина (34%) мали психотичні симптоми у віці між 12 і 18 роками. 62 % підлітків, які живуть в районах, де підвищена злочинність, теж мають психотичні переживання. А от серед підлітків, які живуть у кращих районах, лише 21% мали такі симптоми.

Науковці запевняють, що річ може бути у тому, що у містян може бути вищою біологічна реакція на стрес, яка може порушувати активність дофаміну в мозку. Надлишок дофаміну, за словами вчених, зараз є найкращим біологічним поясненням для психотичних захворювань на кшталт шизофренії.

Саме тому у підлітків можуть розвиватись "неадекватні когнітивні реакції".

Якщо б ми могли вчасно втрутитись, наприклад, пропонуючи психологічну терапію і підтримуючи підлітків під час стресових ситуацій, ми могли б знизити в них ризик психозу та інших психічних проблем,
– б’є на сполох одна з дослідниць Королівського коледжу у Лондоні доктор Хелен Фішер.

Вона переконує, що підлітки, котрі живуть у неблагополучних районах, повинні бути в пріоритеті.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому прокуратура підписала підозру покійним радянським вождям
сьогодні, 21:03 Чому прокуратура підписала підозру покійним радянським вождям
Тарас Березовець 146
Большое политическое путешествие Трампа
сьогодні, 20:05 Большое политическое путешествие Трампа
Іван Яковина 161
сьогодні, 19:01 "Прозорий" квітень: відмінники державних закупівель
Яніна Ткачук 277
Почему крымские татары не угодны Кремлю
сьогодні, 18:00 Почему крымские татары не угодны Кремлю
Павло Казарін 461
Про сьогоднішні гучні затримання: коротко і ясно
сьогодні, 17:09 Про сьогоднішні гучні затримання: коротко і ясно
Віталій Бала 1858
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук