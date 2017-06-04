Monatik розповів, чи збирається брати участь у нацвідборі Євробачення-2018

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Український співак Monatik, який перший відкрив перший півфінал "Євробачення-2017", в одній з телепрограм розповів, чи збирається брати участь у національному відборі Євробачення-2018.
Про це він повідомив у "Світському житті".
9 травня український співак Діма Монатік відкрив перший півфінал Євробачення-2017.
Як розповів епатажний артист, щодо пісенного конкурсу він не бачить себе в ролі конкурсанта на "Євробаченні" наступного року.
Для мене "Євробачення" – це конкурс, в якому дуже комфортно та класно почуваюся в якості вболівальника. Коли ми вболіваємо за своїх – це ніби найкращий матч по футболу, якщо так можна порівняти. Тому себе на сцені "Євробачення" в ролі конкурсанта я не бачу. Це не моя тарілка, – поділився співак.
До слова, виступ Monatikа з відкриття Євробачення-2017 у Києві на YouTube набрав більше переглядів, аніж минулорічний номер Джастіна Тімберлейка на музичному конкурсі. Проте виконавець зазначив, що переспівав артиста, але наголошує: варто прагнути до таких же висот як Джастін.
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