Motorola знімала нове промо в метро і аеропорту Києва: вийшло яскраве відео

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Всесвітньо відомий бренд Motorola показав проморолики нових смартфонів Moto Z та оновлених Moto Mods, які знімали у шести локаціях Києва.
На відео можна впізнати вагони київського метрополітену та термінал столичного аеропорту "Жуляни".
Читайте також: Китайська компанія смартфонів Doogee виходить на український ринок
Як пише Iworm, серед інших локацій у проморолику Goodbye/Hello два київські офіси, нічний клуб та дах бізнес-центру.
Глобальне SMM-агентство Motorolа обрало для зйомок саме Київ, називаючи його "яскравим і різнобарвним містом", що й намагались показати у роликах.
Матеріал відзняли за три дні, а постпродакшн зробили вже в Парижі.
Що з цього вийшло, дивіться у проморолику Motorola: