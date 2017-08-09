Motorola знімала нове промо в метро і аеропорту Києва: вийшло яскраве відео

Всесвітньо відомий бренд Motorola показав проморолики нових смартфонів Moto Z та оновлених Moto Mods, які знімали у шести локаціях Києва.

На відео можна впізнати вагони київського метрополітену та термінал столичного аеропорту "Жуляни".

Читайте також: Китайська компанія смартфонів Doogee виходить на український ринок

Як пише Iworm, серед інших локацій у проморолику Goodbye/Hello два київські офіси, нічний клуб та дах бізнес-центру.

Глобальне SMM-агентство Motorolа обрало для зйомок саме Київ, називаючи його "яскравим і різнобарвним містом", що й намагались показати у роликах.

Матеріал відзняли за три дні, а постпродакшн зробили вже в Парижі.

Що з цього вийшло, дивіться у проморолику Motorola: