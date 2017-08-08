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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Можуть посадити: в Каліфорнії хлопці заснували підозріло дивний стартап

09:33, сьогодні 19 Читать новость на русском
Пасажирські перевезення
Пасажирські перевезення / Фото з відкритих джерел

В Каліфорнії заснували стартап Airmule, який пропонує перельоти з Лос-Анджелеса і Сан-Франциско в Пекін за 99 доларів.

Ціна є такою дешевою, адже натомість пасажиру доведеться взяти додатковий багаж і передати його представникам компанії в Китаї. Основною родзинкою є те, що пасажир не знає про вміст посилки.

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В соцмережах розгорілись цілі дискусії, адже компанію запідозрили у перевозці заборонених в Китаї товарів. До того ж, засновники стартапу ніколи не займались логістикою. На сайті Airmule вказано. Що один із засновників працював на підтанцьовці у репера. А інший дуже любить пиво.

Приватні особи, які в'їжджають в Китай, несуть відповідальність за ввезений в країну багаж. В країну часто ввозять контрабандні товари. До них відносяться книги, заборонені в країні, техніку Apple, наркотики і зброю. За провезення наркотиків іноземцю загрожує смертна кара.

Теги: Курйозні новини
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