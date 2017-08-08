Можуть посадити: в Каліфорнії хлопці заснували підозріло дивний стартап

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
В Каліфорнії заснували стартап Airmule, який пропонує перельоти з Лос-Анджелеса і Сан-Франциско в Пекін за 99 доларів.
Ціна є такою дешевою, адже натомість пасажиру доведеться взяти додатковий багаж і передати його представникам компанії в Китаї. Основною родзинкою є те, що пасажир не знає про вміст посилки.
Читайте також: Вчені зробили сенсаційний висновок щодо еволюції людини
В соцмережах розгорілись цілі дискусії, адже компанію запідозрили у перевозці заборонених в Китаї товарів. До того ж, засновники стартапу ніколи не займались логістикою. На сайті Airmule вказано. Що один із засновників працював на підтанцьовці у репера. А інший дуже любить пиво.
Приватні особи, які в'їжджають в Китай, несуть відповідальність за ввезений в країну багаж. В країну часто ввозять контрабандні товари. До них відносяться книги, заборонені в країні, техніку Apple, наркотики і зброю. За провезення наркотиків іноземцю загрожує смертна кара.