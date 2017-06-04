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На аукціоні продали найдорожчу сумку в світі: фото

09:03, сьогодні 1725 Читать новость на русском
Сумка Hermès Birkin
Сумка Hermès Birkin / Instagram / @christiesinc

Жіночу сумку Hermès Birkin на аукціоні в Гонконгу продали за рекордні 380 тисяч доларів, що ознаменувало її як найдорожчу сумку в світі.

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Початкова ціна лота була 193 тисячі доларів. Проте на самому аукціоні покупець її придбав за рекордні 380 тисяч доларів. Але хто став володарем такого аксесуара – невідомо і його ім'я не розголошується.

Сумка виготовлена з крокодилової шкіри і прикрашена ремінцем з 205 діамантами і пряжкою з 18-каратного золота.

Свою назву бренду Hermès Himalayan Birkin Bag аксесуар отримав через забарвлення, яка нагадує Гімалайські гори із засніженими вершинами. На сумці це найкраще помітно завдяки ефекту плавного переходу від одного кольору до іншого.

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Теги: LifeStyle Курйози Аукціон
Джерело: 24 Канал
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