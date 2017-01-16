На Форум у Давос Порошенко поїде, але на сніданок до Пінчука не піде

У Порошенка підтверджують його участь у Всесвітному економічному форумі у Давосі.

Речник Порошенка Святослав Цеголко розповів, що програма президента у Давосі буде дуже насиченою, але на вже традиційний сніданок українського бізнесмена Віктора Пінчука він не піде.

Президент матиме широку програму на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде,

– зазначив Цеголко.

Як пише видання "Українська правда", на сніданок до Пінчука не піде також низка запрошених українських нардепів, а також віце-спікер з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка взагалі не поїде на форум.

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Зокрема, сніданок Пінчука не планують відвідувати нардеп від "Батьківщини" Альона Шкрум, депутати від "БПП" Світлана Заліщук та Мустафа Найєм та нардеп від "Самопомочі" Вікторія Войціцька.

Про намір піти на захід українського бізнесмена повідомила лише депутат від "Народного фронту" Наталя Кацер-Бучковська.

Нагадаємо, Всесвітному економічному форумі, заснований відомим у світі українцем Богданом Гаврилишиним, відбудеться з 17 до 20 січня у швейцарському Давосі.