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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

На форумі InnoTech Ukraine Максим Гербут розповість, як побудувати будинок за допомогою 3D-принтера

14:07, сьогодні 43 Читать новость на русском
Максим Гербут на форумі InnoTech Ukraine
Максим Гербут на форумі InnoTech Ukraine

7–9 квітня на InnoTech Ukraine 2017 на конференції виступить СEO проекту PassivDom Максим Гербут.

Тема його доповіді на на форумі InnoTech Ukraine 2017: "Енергоефективні технології та мобільне будівництво: як 3D-технології підвищують ефективність".

Тези виступу:

  • як розвивати hardware-стартап в Україні (реальні кейси);
  • 3D printing як комплексна технологія в будівництві;
  • енергоефективність та автоматизація.

Продукція PassivDom – це автономні самонавчальні модульні будинки, створені за технологією 3D-друку. Таке житло є екологічно безпечним і не потребує під`єднання до енергомережі та водопроводу.

Про можливості простого пересування PassivDom з місця на місце спікер говорить наступне: "Це новий стиль життя – коли ви пересуваєте власну нерухомість".

Проект активно розвивається, творці працюють над покращенням досягнутих результатів. Приміром, вирішують питання очищення та вторинного використання води, шукають конструкції багатоповерхових "пасивних будинків".

Максим Гербут, засновуючи проект "Пасивний дім", використав власний багаторічний досвід у будівництві та наданні послуг з енергозбереження. На конференції він поділиться досвідом і докладніше розкриє теми енергоефективності та 3D-будівництва.

Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Теги: Київ
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