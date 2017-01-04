На хабарі спіймали проректора вишу Києва

Працівники прокуратури спільно зі співробітниками департаменту захисту економіки поліції затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за підозрою в отриманні хабара в розмірі 25 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"У середу, 4 січня, в рамках спільної операції слідчих прокуратури міста Києва та працівників департаменту захисту Національної економіки поліції України затримано на отриманні неправомірної вигоди першого проректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного", – мовиться в повідомленні.

За даними прокуратури, проректор вимагав 25 тис. грн від громадянина за сприяння у зарахуванні його на II курс заочної форми навчання при переведенні в академію з іншого вищого навчального закладу.

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Проректора затримали одразу після отримання ним другої частини обумовленої суми у розмірі 18 тис. грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.