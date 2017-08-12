На Львівщині розгорівся міжнародний скандал через меморіальну дошку офіцеру Вермахту

У містечку Дрогобич встановили меморіальну дошку на честь німецького офіцера Ебергарда Гельмріха, який під час Другої світової війни врятував близько двох сотень місцевих євреїв.

Під час війни Ебергард Гельмріх в Дрогобичі відповідав за продовольство для окупаційної влади, проте в 1941-1944 роках він спасав місцевих євреїв – спершу влаштовував їх на роботу в місті, а згодом переправляв до Німеччини. За це в Ізраїлі офіцера та його дружину визнали Праведниками світу.

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Втім, сьогодні деякі громадські діячі і окремі депутати, які не знають цієї історії та для яких офіцер залишається перш за все окупантом, вимагають демонтувати дошку, яку встановили в червні без погодження місцевих депутатів.

Він для мене окупант, тому що він прийшов на нашу землю із зброєю. Ну як ми можем сьогодні розцінювати терористів, які прийшли із зброєю? Вони прийшли, захопили нашу територію, можливо, в когось із них проснеться в душі жалість – він врятує 5 людей. Ми йому будемо встановлювати меморіальні дошки в Дрогобичі? Ну це нонсенс!

— обурюється депутат Львівської ради Михайло Задорожний.

Мер Дрогобича Тарас Кучма натомість пояснює – пам’ятку справді встановили без дотримання формальностей через те, що нащадки врятованих іудеїв, які привезли з собою готову дошку, прибули з Ізраїлю до міста швидше, ніж були готові усі папери. Міська влада запевняє – дошку обов’язково узаконять.