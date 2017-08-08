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На Львівщині у ДТП потрапили авто та мікроавтобус: постраждали 6 людей

15:17, сьогодні 346 Читать новость на русском
ДТП
ДТП / Фото з відкритих джерел

У Львівській області сталося зіткнення автомобіля "ВАЗ-2108" та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилася 7 серпня близько 18 години у селі Любинці, Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ-2108" перевищив швидкість при обгоні та зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів Mercedes та водій "ВАЗу". Потерпілих доставили у лікарню.

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Теги: Новини України Львів Аварії та ДТП
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