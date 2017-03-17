На сайті Кремля розвінчано брехню про славнозвісний лист Януковича Путіну

Ще у 2014 році президент Росії Володимир Путін заявляв, що тодішній український лідер Віктор Янукович писав йому листа з проханням ввести війська на територію України.

Новина про це на офіційному сайті Кремля датована 4 березня 2014 року, пише "Українська правда".

Зауважимо, що тоді відбувалася зустріч з журналістами, на якій російський президент розповів про "пряме звернення" з боку Януковича щодо використання російської армії для "захисту життя, свободи та здоров'я громадян України".

"Що може бути причиною для використання Збройних Сил? Це, звичайно, крайній випадок, просто крайній. По-перше, про легітимність. Як ви знаєте, у нас є пряме звернення чинного та легітимного, як я вже сказав, президента України Януковича про використання Збройних сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України", – наголошував тоді господар Кремля.

Крім того, він зазначив, що такі заходи є легітимними.

І якщо ми побачимо, що свавілля починається у східних регіонах, якщо люди попросять нас про допомогу, а офіційне звернення чинного легітимного президента у нас вже є, то ми залишаємо за собою право використовувати всі наявні у нас засоби для захисту цих громадян. І вважаємо, що це цілком легітимно. Це крайній захід,

– додав Путін.

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Як відомо, наразі Росія та сам Янукович спростовую будь-яку інформацію про лист Путіну щодо введення військ. Так, нещодавно прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що жоден подібний документ в Кремлі не реєструвався.