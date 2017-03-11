На шахті "Степовій" можуть відновити видобуток вугілля

На львівській шахті "Степова" вже наступного тижня планують відновити видобуток вугілля.

Про це розповів глава Львівської обладміністрації Олег Синютка в ефірі одного з українських телеканалів.

Вчора, 10 березня, на шахті вже провели підготовчі роботи. Гірники очікують на дозвіл спеціальної комісії.

З учорашнього дня пішла підготовка шахти до відновлення видобутку вугілля. Для цього потрібне рішення спеціальної комісії. Можливо, на наступному тижні таке рішення буде,

– повідомив Синютка.

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Нагадаємо, 2 березня на "Степовій" через обвал загинуло восьмеро шахтарів. Більше двадцяти – потрапили до лікарні. Сім'ям загиблих гірників вже виплатили по 100 тисяч гривень компенсації, потерпілим, в залежності від важкості отриманих травм, від 20 до 60 тисяч допомоги. Гроші виділили з бюджету області.