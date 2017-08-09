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На станції метро у Києві раптово помер чоловік

12:55, сьогодні 1626 Читать новость на русском
Станція метро
Станція метро "Дарниця" у Києві / metro

На станції метрополітену "Дарниця" у Києві раптово помер чоловік.

Про це повідомляє "Українські новини" з посиланням на представника метрополітену.

"На метро Дарниця біля кас лежить труп чоловіка, загорнутий в чорний поліетилен. Причина смерті наразі невідома", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює поліції. Інших подробиць наразі не повідомляють.

Читайте також: У поліції розповіли подробиці жахливої смерті юнака в київському метро

Теги: Новини України Жертви Новини Києва метро
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