На станції метро у Києві раптово помер чоловік

На станції метрополітену "Дарниця" у Києві раптово помер чоловік.

Про це повідомляє "Українські новини" з посиланням на представника метрополітену.

"На метро Дарниця біля кас лежить труп чоловіка, загорнутий в чорний поліетилен. Причина смерті наразі невідома", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює поліції. Інших подробиць наразі не повідомляють.

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