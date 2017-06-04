На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій

З початком літнього сезону вже так і хочеться все покинути та "рванути" назустріч приємним враженням та емоціям. Сайт "24" пропонує вашій увазі підбірку корисних публікацій, що порекомендують вам, як чудово провести літо та запам'ятати його якнайдовше.

Найперше, на що варто звернути увагу під час планування великих поїздок та заміських пікніків, – це, звичайно ж, погода. Синоптикам вдалось спрогнозувати, якою буде погода на все літо.

Коли час на відпустку розпланований, а погода все ж таки потішитить, ви ще зможете швидко здобути бажані спортивні форми, якщо ви цього потребуєте. Лише за 1 тиждень ви зможете схуднути на декілька кілограмів, якщо будете дотримуватись певних порад.

Якщо у вас немає багато часу на тижневий, а то й більше, круїзний відпочинок, тоді вам точно будуть до вподоби концерти, які відбуватимуться в Україні. На гастролі в Київ влітку приїде багато іноземних зірок, тому ми зібрали головну афішу концертів літа-2017.

Проте хто ж відміняв відпочинок на узбережжі рідного Чорного моря в Україні? Затока, Кароліно-Бугаз та інші курортні містечка Одещини приємно вас потішать як своїми цінами, так і мальовничим місцезнаходженням.

А гарячі фестивальні посиденьки поєднали не одну компанію меломанів з різних куточків України. Українські фестивалі в 2017 році дивують не лише своїм різноманіттям, а й зовсім не поступаються зарубіжним аналогам. Тут ви можете переглянути найгучніші українські фестивалі цього літа, які варто відвідати.

І варто не забувати, що відпочинок в Україні – це не лише золота засмага під чорноморським сонцем. Це ще й неймовірний відпочинок на природі поміж захопливих каньйонів, пісків та величних замків. Куди найкраще вирушити у подорож, вам варто прочитати наші рекомендації.

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