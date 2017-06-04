14:40
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 13:00: Важка доба в зоні АТО. Приватизація гуртожитків
Випуск новин
14:04, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій

13:23, сьогодні 289 Читать новость на русском
Як цікаво провести час влітку з масою вражень
Як цікаво провести час влітку з масою вражень / 24 Канал

З початком літнього сезону вже так і хочеться все покинути та "рванути" назустріч приємним враженням та емоціям. Сайт "24" пропонує вашій увазі підбірку корисних публікацій, що порекомендують вам, як чудово провести літо та запам'ятати його якнайдовше.

Найперше, на що варто звернути увагу під час планування великих поїздок та заміських пікніків, – це, звичайно ж, погода. Синоптикам вдалось спрогнозувати, якою буде погода на все літо.

Коли час на відпустку розпланований, а погода все ж таки потішитить, ви ще зможете швидко здобути бажані спортивні форми, якщо ви цього потребуєте. Лише за 1 тиждень ви зможете схуднути на декілька кілограмів, якщо будете дотримуватись певних порад.

Якщо у вас немає багато часу на тижневий, а то й більше, круїзний відпочинок, тоді вам точно будуть до вподоби концерти, які відбуватимуться в Україні. На гастролі в Київ влітку приїде багато іноземних зірок, тому ми зібрали головну афішу концертів літа-2017.

Проте хто ж відміняв відпочинок на узбережжі рідного Чорного моря в Україні? Затока, Кароліно-Бугаз та інші курортні містечка Одещини приємно вас потішать як своїми цінами, так і мальовничим місцезнаходженням.

А гарячі фестивальні посиденьки поєднали не одну компанію меломанів з різних куточків України. Українські фестивалі в 2017 році дивують не лише своїм різноманіттям, а й зовсім не поступаються зарубіжним аналогам. Тут ви можете переглянути найгучніші українські фестивалі цього літа, які варто відвідати.

І варто не забувати, що відпочинок в Україні – це не лише золота засмага під чорноморським сонцем. Це ще й неймовірний відпочинок на природі поміж захопливих каньйонів, пісків та величних замків. Куди найкраще вирушити у подорож, вам варто прочитати наші рекомендації.

Читайте також: Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти

Теги: Україна Музика LifeStyle відпочинок Подорожі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Назвали ім’я волонтера, який загинув біля Кримського
 18 лютого , 15:13
Активісти замурували людей у відділенні "Сбербанку" в Харкові, – ЗМІ
 10 квітня , 20:34
Києвом пройшла релігійна хода за права дітей
 сьогодні , 12:47
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук