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На Тернопільську міськраду подали в суд мешканці навколишніх сіл

10:10, сьогодні 298 Читать новость на русском

Мешканці навколишніх сіл Тернополя обурені тим, що чиновники розмежували жителів міста та навколишніх сіл. І тепер селянам доведеться самим платити за лікування у медзакладах чи навчання у дитячих садках.

Згідно з нещодавньою ухвалою тернопільських депутатів, фінансування дошкільнят, які не є жителями Тернополя, мають брати на себе сільські ради. Такі рішення мерії вкрай обурило людей, що живуть поблизу міста. Адже селяни, які працюють у Тернополі, регулярно поповнюють бюджет міста.

Люди, які їдуть в Тернопіль і сюди везуть дітей з навколишніх сіл, працюють в Тернополі, і податки сплачують в Тернополі. Тому риторика міськради про те, що ми не будемо витрачати гроші з міського бюджету на цих дітей, є оманливою,
– обурений мешканець села Гаї Шевченківські Павло Іванченко.

Село Гаї Шевченківські розташоване у двох кілометрах від Тернополя, більшість мешканців працює в місті. До тернопільських садків возять близько 20 дітей. Якщо порахувати, то за їх харчування громада мала би віддати більшу частину свого бюджету.

"Близько 223 тисячі гривень за рік ми би мали перерахувати в бюджет міста Тернополя. Так як в нас в 2016 році бюджет був 430 тисяч гривень. То це більша частина нашого бюджету", – наголосив сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич.

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Якщо ж громада не зможе заплатити за дошкільнят, то оплата впаде на плечі батьків. Тож Павло Іванченко вирішив оскаржити рішення Тернопільської мерії у суді.

Чоловік зазначив, що чиновники порушили Конституцію.

В статті 24 Конституції чітко вказано, що не можна ділити людей за місцем проживання,
– додав мешканець Гаїв Шевченківських.

Схожа ситуація склалася із медициною. За лікування селян у тернопільських лікарнях міські чиновники також пропонують доплачувати громадам.

Теги: Україна Тернопіль Діти гроші
Джерело: 24 Канал
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