На заміну ягодам годжі та насіння чіа: 5 нових суперфудів

В природі існує багато корисних ягід та насіння, яке містить неймовірну кількість вітамінів і мінералів. Їх називають "суперфудами".

Поки насіння чіа та ягоди годжі стають все популярнішими, експерти називають нові і нові суперфуди.

Ягоди макі

Ці диво-ягоди ростуть в Південній Америці та містять в собі рідкісні природні сполуки - тіоціанати, аміди жирних кислот, алкалоїди, амінокислоти, в тому числі популярний аргінін і органічні солі мінералів.

Ягоди макі назвали суперфудом

Ці поліфеноли і антоціани показали свою ефективність в боротьбі зі стресом, зниженням лібідо і вегетативною дистонією. Дієтологи радять приймати ці ягоди у вигляді порошку разом із сніданком.

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Кавунове насіння

Неочікувано, але так. Вони є чудовим джерелом вітамінів та інших необхідних організму речовин. У насінні містяться амінокислоти, моно- і поліненасичені жирні кислоти, вітаміни групи В і РР, а також магній, залізо, цинк, селен.

Кавунове насіння назвали суперфудом

Такий багатий склад надає кавуновим насінню протизапальні властивості, дозволяє підтримувати роботу нервової системи, впливати на енергетичний і білковий обмін. Лікарі радять приймати в день не більше 1 столової ложки сушеного насіння кавуна.

Гриб чага

Це один із найдивніших та найогидніших суперфудів, однак лише на перший погляд. Гриб чага – це по суті паразит, який виростає на корі дерева та вбирає у себе всі його корисні речовини.

У ньому багато біологічно активних речовин (органічні кислоти, пігменти, смоли), які пригнічують ріст ракових клітин, а також підтримують антиканцерогенний (протираковий) захист.

Гриб чага захищає від раку

Також чага містить марганець – обов'язковий компонент метаболічних процесів, в тому числі реакцій засвоєння і перетворення вуглеводів. Дефіцит марганцю тягне за собою розвиток таких захворювань, як подагра і цукровий діабет. Також доведена ефективність чаги при гастродуоденіті і виразкової хвороби шлунка

Горіхові олії

Горіхові олії поділяють на дві групи: корисні та шкідливі. Все залежить від вмісту в них полінасичених жирних кислот.

Мигдалева олія дуже корисна

Серед корисних олій виділяють кокосову, арахісову, фісташкову, з фундука, з кешью та мигдалеве. Наприклад, арахісове масло знижує запалення і добре впливає на здоров'я при цукровому діабеті. Кокосове – збільшує рівень корисного холестерину, має протимікробну і протизапальну дію.

Жири водоростей

Самі водорості багаті омега-3, магнієм, калієм, натрієм, залізом і йодом. В оліях водоростей присутні корисні мінерали, перш за все йод. Також в них повністю відсутні продукти забруднення, наприклад важкі метали, характерні для натурального риб'ячого жиру.

Спіруліна містить в собі унікальні вітаміни

Серед усіх водоростей дієтологи виділяють спіруліну. Вона містить найбільш цінний і легкозасвоюваний білок. Гамма-лінолева жирна кислота необхідна для розмноження і підтримки статевих функцій. Ця речовина практично не зустрічається в сухопутних рослинах, тому спіруліна – фактично єдине її джерело. За висновком ВООЗ, спіруліна стане продуктом №1 в XXI столітті.