Начальника Львівського СІЗО спіймали на хабарі

Начальника Львівського СІЗО Богдана Гальчишака зловили на хабарі за довідку про зміну запобіжного заходу, після чого його відправили до лікарні.

Як розповіли у військовій прокуратурі, у затриманого підскочив тиск. Тому наразі він в одній із міських лікарень під цілодобовою охороною. Гроші чиновник брав у службовому кабінеті. За дві тисячі доларів обіцяв довідку про зміну запобіжного заходу за станом здоров'я.

Спочатку затриманий отримав одну тисячу доларів, потім ще 27 тисяч гривень. Також у згортку газети в сейфі виявили грошові кошти в розмірі 6300 доларів США, також 600 євро. Він нічого не визнавав, поводився сумбурно, намагався вийти з кабінету,

– повідомив військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець.

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