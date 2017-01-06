Наречена Кличка бідкається, що їхня донька говорить із сильним російським акцентом

Цивільна дружина українського Володимира Кличка боксера акторка Хайден Панеттьєрі розповіла про дорослішання їхньої спільної доньки Кайї Євдокії.

На популярному американському ток-шоу акторка показала спільне фото з донькою та відео, де 2-річна Євдокія вже катається на лижах.

Крім того Хайден розповіла, що донька вже добре розмовляє і англійською і російською мовами. Трохи говорить російською і Панеттьєрі.

Отож, виглядає, що з батьком маленька донька проводить більше часу, бо акторка бідкається, що англійською Кайя Євдокія говорить з російським акцентом.

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