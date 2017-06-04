Наречена Віталія Козловського прокоментувала чутки щодо його нетрадиційної орієнтації

Зірка Playboy Раміна Есхакзай, яка нещодавно стала нареченою українського співака Віталія Козловського розповіла, чи правдиві чутки про нетрадиційну орієнтацію артиста. Відповідь була неоднозначною.

Про це розповіли у "Світському житті" на ТСН.

На запитання ведучої Катерини Осадчої про правдивість такої інформації, незважаючи на присутність самого співака, модель відповіла доволі неоднозначно.

Читайте також: Ще один український співак зробив пропозицію коханій: фото і відео

Не знаю, Катю, насправді, час покаже тому що зараз такі чоловіки, що не зрозуміло яка орієнтація. Тим паче у шоу-бізнесі. Багато прикладів: спочатку нормальний-нормальний, а потім якось не на тому боці. Сподіваюся, Віталік не такий, і мені пощастило. Але, на жаль, ніхто не знає окрім нього самого,

– відповіла обраниця виконавця.

Проте на відповідь Раміни Віталій звернувся до неї: "Що ти несеш?".

Проте сам Віталій спокійно ставиться до обговорень своїх вподобань, наголошуючи, що якщо люди говорять про нього, то значить ним цікавляться.