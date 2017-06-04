Наречена Віталія Козловського прокоментувала чутки щодо його нетрадиційної орієнтації

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Зірка Playboy Раміна Есхакзай, яка нещодавно стала нареченою українського співака Віталія Козловського розповіла, чи правдиві чутки про нетрадиційну орієнтацію артиста. Відповідь була неоднозначною.
Про це розповіли у "Світському житті" на ТСН.
На запитання ведучої Катерини Осадчої про правдивість такої інформації, незважаючи на присутність самого співака, модель відповіла доволі неоднозначно.
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Не знаю, Катю, насправді, час покаже тому що зараз такі чоловіки, що не зрозуміло яка орієнтація. Тим паче у шоу-бізнесі. Багато прикладів: спочатку нормальний-нормальний, а потім якось не на тому боці. Сподіваюся, Віталік не такий, і мені пощастило. Але, на жаль, ніхто не знає окрім нього самого,
– відповіла обраниця виконавця.
Проте на відповідь Раміни Віталій звернувся до неї: "Що ти несеш?".
Проте сам Віталій спокійно ставиться до обговорень своїх вподобань, наголошуючи, що якщо люди говорять про нього, то значить ним цікавляться.