Наркодилер зберігав вражаючу кількість екстазі прямо в себе вдома
17:55, сьогодні 383 Читать новость на русском
У Києві правоохоронці затримали чоловіка з великою партією наркотиків.
Зловмисник зберігав у себе вдома понад 2 000 пігулок екстазі та маже півкілограма марихуани. Йому закидають незаконне виробництво, виготовлення те зберігання наркотиків.
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Як повідомили в поліції, всі наркотики були розфасовані в поліетиленові пакетики. Правоохоронці переконані, що всі наркотики чоловік продавав.
Джерело: 24 Канал
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