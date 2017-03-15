Наскільки корисні ягоди Годжі

Ягоди Годжі відносяться до так званих "суперфудів" та відомі своїми корисним властивостями.

Ці ягоди вирощують лише в екологічних долинах Гімалаїв та мають у своєму складі дуже багато речовин, вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які необхідні для життєдіяльності людини.

Вже кілька років ці ягоди стають все популярнішими, особливо у людей, які слідкують за своєю вагою або працюють над її зменшенням.

Вплив Годжі на організм просто неймовірний: ягоди допомагають боротись із раковими клітинами, допомагають при діабеті, хворобі Альцгеймера та стабілізують роботу серцево-судинної системи.

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Окрім того, ці ягоди допомагають нормалізувати вагу, запустити процес обміну речовин, омолодити шкіру та налагодити сон.

Вживати Годжі можна різними способами. Найпопулярніший з них – це заварювання чаю із ягід. Цей суперфуд також додають до різноманітних каш, смузі та навіть десертів