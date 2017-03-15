19:51
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків
Випуск новин
19:31, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Наскільки корисні ягоди Годжі

19:31, сьогодні 495 Читать новость на русском
Ягоди Годжі
Ягоди Годжі / magicworld.su

Ягоди Годжі відносяться до так званих "суперфудів" та відомі своїми корисним властивостями.

Ці ягоди вирощують лише в екологічних долинах Гімалаїв та мають у своєму складі дуже багато речовин, вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які необхідні для життєдіяльності людини.

Вже кілька років ці ягоди стають все популярнішими, особливо у людей, які слідкують за своєю вагою або працюють над її зменшенням.

Вплив Годжі на організм просто неймовірний: ягоди допомагають боротись із раковими клітинами, допомагають при діабеті, хворобі Альцгеймера та стабілізують роботу серцево-судинної системи.

Читайте також: Чому фініки такі корисні: 5 неймовірних фактів

Окрім того, ці ягоди допомагають нормалізувати вагу, запустити процес обміну речовин, омолодити шкіру та налагодити сон.

Вживати Годжі можна різними способами. Найпопулярніший з них – це заварювання чаю із ягід. Цей суперфуд також додають до різноманітних каш, смузі та навіть десертів

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
сьогодні, 19:00 Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
Анна Косинська 1184
Порошенко делает ошибки, а кивает на Тимошенко и Садового
сьогодні, 18:01 Порошенко делает ошибки, а кивает на Тимошенко и Садового
Михайло Подоляк 1760
Если не можешь побороть протест – возглавь его
сьогодні, 16:30 Если не можешь побороть протест – возглавь его
Юрий Касьянов 1649
Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
сьогодні, 15:12 Інтернет-цензура: крок у майбутнє чи у прірву?
Тимур Чмерук 584
Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
сьогодні, 14:30 Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом
5112
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук