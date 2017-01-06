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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Настоящее время. Розслідування про кібератаки на США. Гучна заява про допінг в Росії

Настоящее время 00:32, сьогодні 142 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Настоящее время" – які докази знайшла американська розвідка у кібератаках зі сторони Росії у виборах в США. Наслідки допінг-скандалу: колишній тренер збірної Росії з біатлону зробив гучну заяву.

Також у випуску:

Де перебуває ув’язнений російський активіст Ельдар Дадін: Європейський суд з прав людини дав Росії останній термін на пояснення.

Який побут у зоні АТО в українських військових.

Потужний вибух в турецькому Ізмірі: є загиблі та поранені.

Нові санкції проти Росії зі сторони США.

Проблеми з вакцинацією в Україні.

Історична пропажа: сотні цінних стародруків пропали з львівської музею.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії США Львів Санкції Дональд Трамп Настоящее время
Джерело: 24 Канал
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