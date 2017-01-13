Навесні в Україні покажуть документалку про Джамалу

У квітні в українських кінотеатрах анонсують вихід документального фільму Jamala.UA, в якому розкажуть про шляхи кримськотатарської співачки до перемоги на Євробаченні-2016.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". За словами творців стрічки, фільм представить іншу сторону Джамали без сценічного блиску, світла прожекторів і гри на камеру. Режисер фільму – Анна Акулевіч, для якої документальна стрічка Jamala.UA стала дебютною. Читайте також: Джамала пожертвувала на благочинність сукню з кліпу "1944"

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