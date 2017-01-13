Навесні в Україні покажуть документалку про Джамалу

У квітні в українських кінотеатрах анонсують вихід документального фільму Jamala.UA, в якому розкажуть про шляхи кримськотатарської співачки до перемоги на Євробаченні-2016.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
За словами творців стрічки, фільм представить іншу сторону Джамали без сценічного блиску, світла прожекторів і гри на камеру.
Режисер фільму – Анна Акулевіч, для якої документальна стрічка Jamala.UA стала дебютною.
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