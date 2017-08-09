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Навіщо Україні зброя США: пояснення українських військових

18:52, сьогодні 83
Як поставки летальної зброї США в Україну змінять ситуацію на Донбасі?
Як поставки летальної зброї США в Україну змінять ситуацію на Донбасі? / wikimedia.org

Сполучені Штати роздумують над поставками летальної зброї в Україну. Цей потенційний крок Америки дозволить українським військовим захистити себе і дати гідну відсіч російській агресії на Донбасі.

Конгрес США вже схвалив надання Україні зброї летальної дії, в тому числі і протитанкових ракет Javelin. Тепер Україна очікує рішення адміністрації Дональда Трампа щодо цього питання.

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Демонстрація американської військової підтримки Україні це потужна психологічна зброя, адже будь-яке сприяння зі США стимул для українських військових, шанс підняти їхній бойовий дух, пише The Daily Signal.

"Підтримка США нашої боротьби за незалежність, безсумнівно, підійме бойовий дух солдатів. Поставка таких передових систем озброєння, як Javelin, наблизить нашу перемогу", заявив в інтерв'ю виданню український снайпер Олександр Починок.

Українські та міжнародні експерти солідарні в тому, що у разі, якщо Штати таки наважаться на постачання зброї смертоносної дії в Україну, це в результаті вплине не тільки на бойові операції.

Власне, сама зброя навряд чи змінить хід бойових дій. Поставки американського озброєння в першу чергу дадуть психологічний ефект як для української армії, так і для проросійських бойовиків, з якими вона бореться. Цей крок засвідчить серйозність намірів США як стратегічного партнера України,
вважає лейтенант української армії Андрій Міхейченко.

Непідконтрольні Україні території Донбасу це зараз одне з найбільш воєнізованих місць на землі, зазначає автор публікації. За даними української розвідки, проросійські терористичні угруповання на сході України мають у розпорядженні 675 танків, 478 з них в робочому стані. У бойовиків також є близько 1 тисячі 300 бронетранспортерів, 81 артилерійська установка, 95 ракетних комплексів з декількома ракетами і більше 4 тисяч систем ППО, зауважується у статті.

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Саме тому, на думку Люка Коффі, директора The Heritage Foundation з досліджень в області зовнішньої політики, Америка повинна розуміти, що поставка озброєння не стане "чарівною пігулкою" для розв'язання кризи в Україні. "Повинна бути розроблена більш масштабна стратегія щодо подолання російської агресії", – радить Коффі.

Сергій Цигіпа, колишній майор спецслужб України і ветеран війни, називає дві мети поставок американського озброєння в Україну. Перша – це "дипломатичний тиск на Росію": Кремль не вірить, що Білий дім може піти на такий крок. Друга – це "реальна військова допомога", тому що росіяни дійсно бояться Javelin.

Подивіться, як українці захищали себе без будь-якої підтримки США. Вони воюють застарілою зброєю і боєприпасами. Дайте українській армії і флоту належні засоби, і вони досягнуть успіху,
закликав президент Американського комітету Конгресу США Ендрю Футей.

Проте, в Адміністрації США не поспішають відправляти на Україну летальне озброєння, навіть незважаючи на схвалення цього рішення американським Конгресом, констатує автор статті Нолан Петерсон. Найпопулярніші причини: страх перед ескалацією війни або подальшою дестабілізацією в регіоні, зазначає журналіст.

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Втім, українські військові вважають, що російську агресію не можна зупинити "м'якою силою дипломатії". Українці ведуть війну не тільки за свою країну, але і стримують російську агресію в Європі, акцентує увагу журналіст.

Україна це межа між цивілізованим світом і варварством,
висловився командувач проукраїнським грузинським національним легіоном Мамука Мамулашвілі.

Нагадаємо, як повідомляє The Wall Street Journal, Пентагон та Держдепартамент США вже мають готовий план надання Україні летальної зброї. Далі черга за Білим домом. Йдеться про постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin та надання протиповітряного озброєння.

Теги: США Зброя Новини політики Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини Росії АТО
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