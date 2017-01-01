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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Найгучніша перемога 2016 року: наші паралімпійці

20:51, сьогодні 81 Читать новость на русском
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В році, що минув, наша паралімпійська збірна підкорила Ріо. Ці хлопці і дівчата принесли Україні одну з найгучніших перемог за всю історію Незалежності. Ними захоплюються та пишаються.

Ні дня без відзнаки. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українська збірна завоювала рекордні 117 медалей і вперше увійшла у трійку найсильніших національних команд світу. Наші спортсмени встановили 109 рекордів з плавання, легкої атлетики та пауерліфтингу. За кожною нагородою – важкі випробування долі.

Найбільше нагород синьо-жовтій команді принесли плавці. Власне як і перше золото. Феноменальні результати показали як профі, так і новачки збірної.

Готувалися до головних змагань чотириріччя з повною самовіддачею. Попри численні труднощі, брак коштів та втрату єдиної адаптованої тренувальної бази у Євпаторії.

Читайте також: Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо

Літні ігри у Ріо продемонстрували неймовірну силу духу українських паралімпійців. Наші спортсмени довели – немає нічого неможливого.

Більше про феноменальну Параолімпійську збірну України на Олімпіаді в Ріо можна прочитати за посиланням.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Паралімпійські ігри-2016
Джерело: 24 Канал
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