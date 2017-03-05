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Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ

20:01, сьогодні 1270 Читать новость на русском
Найкумедніші меми тижня
Найкумедніші меми тижня / 24 Канал

Мер Києва припустив, що Шулявський міст обвалився через втому. Затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і спроба обрати йому запобіжний захід – стали приводом для десятка фотожаб в мережі. А у бойовиків заговорили про небезпечне випромінення з боку України.

Стомлений міст

Увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Але не це стало причиною для сміхою, а чергова курйозна заява Кличка.

Так, Кличко запідозрив, що міст обвалився, "бо стомився".

Епопея з Насіровим

Детективи НАБУ хотіли зачитати підозру голові ДФС Роману Насірову. Знайшли його у лікарні "Феофанія". Проте чиновнику раптово стало погано. Лікарі припускали чи то інфаркт, чи то депресію.

В соцмережах не оминули того факту, що спроба затримання Насірова відбулася якраз напередодні його дня народження.

Проте на цьому історія не скінчилась. Обрати запобіжний захід Насірову – теж виявилась справа не з простих.

Небезпечне випромінення з України

У бойовиків знову вразили черговою і божевільною заявою. У сепаратиських ЗМІ з'явилася інформація, що нібито українська влада має намір встановити на телевежах у Покровську "небезпечне" надвисокочастотне обладнання для заглушення телевізійних сигналів з окупованого Донбасу.

Окрім того, таке випромінення зможе викликати навіть онкологічні захворювання.

Теги: Україна Київ Затримання Насірова НАБУ Державна фіскальна служба Віталій Кличко Меми Розробки
Джерело: 24 Канал
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