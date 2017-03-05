Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ

Мер Києва припустив, що Шулявський міст обвалився через втому. Затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і спроба обрати йому запобіжний захід – стали приводом для десятка фотожаб в мережі. А у бойовиків заговорили про небезпечне випромінення з боку України.

Стомлений міст

Увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Але не це стало причиною для сміхою, а чергова курйозна заява Кличка.

Так, Кличко запідозрив, що міст обвалився, "бо стомився".

Епопея з Насіровим

Детективи НАБУ хотіли зачитати підозру голові ДФС Роману Насірову. Знайшли його у лікарні "Феофанія". Проте чиновнику раптово стало погано. Лікарі припускали чи то інфаркт, чи то депресію.

В соцмережах не оминули того факту, що спроба затримання Насірова відбулася якраз напередодні його дня народження.

Когда у человека все есть, друзья дарят ему приключения на День рождения! https://t.co/ivGt4l8Peg — Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 2 марта 2017 г.

Проте на цьому історія не скінчилась. Обрати запобіжний захід Насірову – теж виявилась справа не з простих.

Объясните, а почему мощи Насирова постоянно с закрытыми глазами по Киеву ездят? Он спит или что? или он без сознания уже 12 часов? — Адепт Истины (@adept_istiny) 4 марта 2017 г.

Адвокатів і лікарів треба притягнути до відповідальності за брехливі покази! Ми всі бачили, як він пожвавішав після вироку! #Насиров — Тому Що ЗайКа (@rfcnf) 4 марта 2017 г.

Посетители зоопарка, в этой клетке содержится редкий зверь из вида Чиновников - при опасности он способен притвориться серьезно больным. pic.twitter.com/YH6xXSc80M — Серый Кардинал (@slevo4kin) 4 марта 2017 г.

Оскар за лучшую мужскую роль получает.... Насиров! — МОЩЬ МАТРОНУШКИ (@Alfarius2012) 4 марта 2017 г.

Небезпечне випромінення з України

У бойовиків знову вразили черговою і божевільною заявою. У сепаратиських ЗМІ з'явилася інформація, що нібито українська влада має намір встановити на телевежах у Покровську "небезпечне" надвисокочастотне обладнання для заглушення телевізійних сигналів з окупованого Донбасу.

Окрім того, таке випромінення зможе викликати навіть онкологічні захворювання.

Басурін: Україна встановлює на телевежі обладнання, яким буде опромінювати високочастотними хвилями, що викликають рак у вагітних і дітей pic.twitter.com/gxICmIxIPC — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 1 марта 2017 г.