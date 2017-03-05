Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ

Мер Києва припустив, що Шулявський міст обвалився через втому. Затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і спроба обрати йому запобіжний захід – стали приводом для десятка фотожаб в мережі. А у бойовиків заговорили про небезпечне випромінення з боку України.
Увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Але не це стало причиною для сміхою, а чергова курйозна заява Кличка.
Так, Кличко запідозрив, що міст обвалився, "бо стомився".
Детективи НАБУ хотіли зачитати підозру голові ДФС Роману Насірову. Знайшли його у лікарні "Феофанія". Проте чиновнику раптово стало погано. Лікарі припускали чи то інфаркт, чи то депресію.
В соцмережах не оминули того факту, що спроба затримання Насірова відбулася якраз напередодні його дня народження.
Проте на цьому історія не скінчилась. Обрати запобіжний захід Насірову – теж виявилась справа не з простих.
У бойовиків знову вразили черговою і божевільною заявою. У сепаратиських ЗМІ з'явилася інформація, що нібито українська влада має намір встановити на телевежах у Покровську "небезпечне" надвисокочастотне обладнання для заглушення телевізійних сигналів з окупованого Донбасу.
Окрім того, таке випромінення зможе викликати навіть онкологічні захворювання.