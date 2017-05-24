Наймасовіша спецоперація в Україні: затриманих доставили вертольотами: відео

У аеропорт "Жуляни" на вертольотах доставили затриманих під час наймасштабнішої операції щодо затримання колишніх чиновників податкової. Операція триває досі.

У прес-службі МВС показала відео їхнього транспортування. Читайте також: Наймасштабніші затримання екс-чиновників: перший затриманий дав коментар Загалом під час операції затримали 23 екс-чиновників податкової часів Януковича із 15 областей України. Далі усіх затриманих мають доставити до Печерського суду Києва. "Я думаю, що це найбільша антикорупційна операція, яка проходила і проходить до сих пір в масштабах країни… Зараз тут розташований штаб, тому що тут в спеціальному оперативному режимі проходить координація затримань підозрюваних по всій країні", – сказав глава МВС Арсен Аваков. Затриманих доставили вертольотами Брифінг головного військового прокурора Матіоса

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