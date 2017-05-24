Наймасовіша спецоперація в Україні: затриманих доставили вертольотами: відео

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У аеропорт "Жуляни" на вертольотах доставили затриманих під час наймасштабнішої операції щодо затримання колишніх чиновників податкової. Операція триває досі.
У прес-службі МВС показала відео їхнього транспортування.
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Загалом під час операції затримали 23 екс-чиновників податкової часів Януковича із 15 областей України.
Далі усіх затриманих мають доставити до Печерського суду Києва.
"Я думаю, що це найбільша антикорупційна операція, яка проходила і проходить до сих пір в масштабах країни… Зараз тут розташований штаб, тому що тут в спеціальному оперативному режимі проходить координація затримань підозрюваних по всій країні", – сказав глава МВС Арсен Аваков.
Затриманих доставили вертольотами
Брифінг головного військового прокурора Матіоса
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