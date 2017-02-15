Названо 10 туристичних напрямків, які варто відвідати у 2017 році

Якнайдалі від вуличної метушні та більше душевної гармонії – саме такими повинні бути місця для відпочинку у 2017 році.
Про туристичні місця розповіли в Сonde Nast Traveller.
Експерти журналу рекомендують мандрівникам трішки призабути банальні туристичні тури і відправитися на пошуки пригод в нові країни.
Видання проаналізувало поради досвідчених мандрівників і визначило 10 неймовірних маршрутів, які обов’язково мають подарувати неймовірні враження:
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