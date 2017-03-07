Не Насіровим єдиним: яка доля спіткала резонансні судові справи

Справа головного фіскала країни стала однією із найрезонансніших за останній час. Але і до цього в Україні були гучні арешти.

Відомим політикам світили десятки років за ґратами, проте заслуженого ув'язнення так і не відбулося.

Справа Ігоря Мосійчука

Радикала Ігоря Мосійчука заарештували у Верховній Раді. Тоді посеред засідання у сесійній залі з'явився тодішній генпрокурор Віктор Шокін і попросив зняти з нардепа депутатську недоторканність. Підставою для цього стало відео, на якому Мосійчук нібито вимагає хабар за лобіювання бізнесу. Шоковані депутати миттєво в обхід регламенту проголосували за зняття недоторканності з радикала і притягнення його до кримінальної відповідальності.

Мосійчука у супроводі "Альфи" вивели із парламенту. Депутатут швидко обрали запобіжний захід і запроторили за ґрати на два місяці. Проте чиновник різко занедужав і ліг в лікарню.

Зрештою, суд не встиг продовжити Мосійчуку термін запобіжного заходу і він вийшов із СІЗО. А у травні минулого року Верховний суд України визнав незаконним зняття з нього недоторканності. Поки розслідування мляво просувалося, радикал повернувся до Верховної Ради, помітно схуд і навіть втретє одружився.

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Затримання Геннадія Корбана

Колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана схопили на світанку у власній квартирі. Для арешту одного з керівників партії "УКРОП" розробили цілу спецоперацію, в якій взяли участь майже 500 працівників СБУ і 50 прокурорів. Корбану закидали викрадення людей, створення злочинної організації, розкрадання майна.

Затриманого гелікопетром доправили до Києва, потім до Чернігова і знов до столиці. Судові тяганини, що тривали по декілька діб, супроводжувались раптовими проблеми із серцем підозрюваного. Корбан на інвалідному візку втрачав свідомість, але потім героїчно вставав і знаходив в собі сили на патріотичні промови.

Чоловіка посадили під домашній арешт, який згодом змінили на особисте зобов'язання із дозволом виїзду до Ізраїлю на лікування. Незабаром його виключили з партії "УКРОП".

Політичні експерти казали, що Корбан нібито домовився з Адміністрацією Президента: він припинив критикувати владу в обмін на припинення ходу справи.

Мільйонна і діамантова справи Корнійця і Шапакіна

Кримінальна справа прокурорів почала розвалюватися майже одразу. Наразі від неї фактично усунули всіх, хто був причетний до слідства.

Самі діамантові прокурори зараз на волі.

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Судовий процес Єфремова

"Батька" терористичної "ЛНР" Олександра Єфремова дивом затримали в аеропорту Києва при спробі втечі.

Екс-регіонала звинуватили в державній зраді. Зі столиці його справу передали до Старобільського райсуду, що на Луганщині.Поки Єфремову вкотре продовжили арешт.

Справи нардепів Клюєва та Онищенка

Народні депутати встигли втекти до того, як їх позбавили недоторканності. І якщо про Клюєва нічого не чути, то Онищенко почав спекулювати компроматом, який нібито має на владну верхівку.