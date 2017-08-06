Непереможний Болт програв у останньому забігу на 100 метрів у кар'єрі

Ямайський легкоатлет Усейн Болт у фінальному забігу на 100 метрів, який відбувся в рамках Чемпіонату світу в англійському Лондоні, посів лише третю сходинку.

Зауважимо, що поступився він двом американцям – Джастіну Гатліну та Крістіану Коулману.

Так, час Болта становить 9,95 секунди, що на три секунди повільніше, аніж це зробив переможець (9,92).

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Коулман своєю чергою пробіг дистанцію за 9,94 секунди.



Результат забігу на 100 метрів на ЧС-2017

Підкреслимо, що Болт виграв всі індивідуальні змагання на дистанціях 100 і 200 метрів на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, починаючи з Олімпіади у Пекіні в 2008 році. Єдиним винятком став ЧС-2011 в Тегу (Південна Корея), де у фіналі 100-метрівки його було дискваліфіковано через фальстарт.

Відтак, лондонський фінал 100-метрівки став першим програним фіналом спринтера за спортивними показниками (не через дискваліфікацію) за 9 років.

До слова, перед початком ЧС-2017 Болт зазначав, що цей турнір стане останнім у його спортивній кар'єрі.