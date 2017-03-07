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Несподівані застосування зубної пасти, про які ви могли не знати

09:02, сьогодні 259 Читать новость на русском
Несподівані застосування зубної пасти, про які ви могли не знати

Ми всі використовуємо зубну пасту кожен день, але вона має набагато більше застосувань, ніж просто чистити зуби.

Експерти склали список несподіваних застосувань зубної пасти, пише Daily Mail.

Засіб від висипань

Зубна паста дійсно може перемогти недоліки на шкірі. Вона допомагає висушити їх і зменшити запалення.

Просто візьміть трішки зубної пасти накладіть на прищик, залиште до повного висихання, потім змийте.

Відбілить нігтів

Лак іноді може залишити непривабливі плями на нігтях. Спробуйте застосувати відбілюючі зубні пасти, щоб ваші нігті мали гарний природній колір.

Рятівник від укусів комах

Зубну паста може допомогти зупинити свербіж і зменшити набряк від укусу комах. Спробуйте накласти на вражене місце охолоджуючий гель зубної пасти.

Заспокоїть незначні опіки

Якщо ви випадково обпеклися на сонці, і тут зубна паста може допомогти. Просто нанесіть трохи засобу, щоб отримати охолоджуючий ефект.

Допоможе позбутися запаху на руках

Якщо ви кулінарили і ваші руки пахнуть, наприклад, часником, то спробуйте очистити руки з невеликою кількістю зубної пасти. Це допоможе видалити всі сліди сильних запахів.

Відчистить вироби зі срібла

Для чищення ювелірних виробів, нанесіть невелику кількість зубної пасти на стару зубну щітку і обережно відполіруйте бруд. Тоді промийте і протріть чистою тканиною.

Очистить подряпини на годиннику і телефоні

Багато людей дряпають годинник або телефон. Щоб видалити ці подряпини протріть їх зубною пастою.

Прибирає потертості на взутті

Додайте трішки зубної пасти, коли справа доходить до потертості на шкіряному взутті.

Видавіть невеликий шматочок на потертість і протріть м'якою тканиною. Протріть вологою ганчірко.

Відчистить умивальник

Шматок зубної пасти добре відмиє раковину.

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Теги: LifeStyle Здорове життя
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