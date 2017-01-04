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Невдале повернення Долгополова: чи готовий українець до Australian Open

23:29, 3 січня 49 Читать новость на русском
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Більше чотирьох місяців Олександр Долгополов приводив до ладу травмовану спину. Готувався, як виявилось, до бою із екс-першою ракеткою світу Рафаелем Надалем.

Старт поєдинку у Брісбені не розчарував спраглого до гри українця – Долгополов відібрав подачу суперника вже у третьому геймі.

Та це була, мабуть, єдина світла пляма у грі Сашка. Надаль виграв п’ять геймів поспіль і сет загалом. А у другій половині зустрічі уже не змусив сумніватись у своїй перевазі в класі. Двічі по шість три.

Іспанець готується до однієї-восьмої фіналу, а українець до наступного турніру, який буде генеральною репетицією перед Australian Open. До старту першого в році Grand Slam менше двох тижнів.

До слова, українка Еліна Світоліна пробилась у чвертьфінал змагань у Брісбені, де встановила особистий рекорд.

Теги: Олександр Долгополов Теніс
Джерело: 24 Канал
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