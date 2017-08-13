Невідомі закинули гранату у приватне подвір'я у Києві

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В ніч на 13 серпня на приватному подвір'ї у Дарницькому районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, в подвір'ї вибухнула граната Ф-1.
Як повідомили в поліції, невідомі закинула предмет, схожий на гранату Ф-1, у подвір’я. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Внаслідок вибуху був пошкоджений фасад будинку.
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За даним фактом розпочато два кримінальні провадження за статтями "Хуліганство" та "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".