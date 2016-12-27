НОК назвав найкращу спортсменку України за грудень

Біатлоністка Анастасія Меркушина нещодавно здобула першу нагороду на етапах Кубка Світу, уперше завітає і в гості до керівництва Національного Олімпійського комітету за статуеткою "Найкраща спортсменка України у грудні".

Два тижні тому 21-річній дівчині довірили відповідальну місію – замикати естафету на етапі у словенській Поклюці. І Меркушина не підвела – не змарнувала жодного патрону і в компанії маститих суперниць відстояла бронзову медаль. Ще два золота Меркушина завоювала на етапах Кубка IBU – у спринті та одиночній змішаній естафеті. Читайте також: Через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону

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