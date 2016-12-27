НОК назвав найкращу спортсменку України за грудень
15:47, сьогодні 127 Читать новость на русском
Біатлоністка Анастасія Меркушина нещодавно здобула першу нагороду на етапах Кубка Світу, уперше завітає і в гості до керівництва Національного Олімпійського комітету за статуеткою "Найкраща спортсменка України у грудні".
Два тижні тому 21-річній дівчині довірили відповідальну місію – замикати естафету на етапі у словенській Поклюці. І Меркушина не підвела – не змарнувала жодного патрону і в компанії маститих суперниць відстояла бронзову медаль.
Ще два золота Меркушина завоювала на етапах Кубка IBU – у спринті та одиночній змішаній естафеті.
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Джерело: 24 Канал
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