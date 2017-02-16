Нова Енергетична стратегія: де курс на відновлювальну енергетику?

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України розробили нову енергетичну стратегію та підготували відповідний документ. Як він наблизить нашу державу до енергетичної незалежності — розбирались журналісти сайту "24".

За ініціативи Міненерговугілля Національним інститутом стратегічних досліджень разом з Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова підготовлено проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року.

Документ доступний на офіційному сайті Міністерства. У грудні проект було розглянуто на засіданні Управляючого комітету з питань координації роботи з підготовки проекту під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона. Поки що цей варіант проекту прийнято за основу, і упродовж місяця має відбутись його експертне і громадське обговорення та доопрацювання.

Втім, висновки фахівців на рахунок пропонованого документу досить неоднозначні.

Енергоефективність для всіх

Пріоритетним у проекті нової Енергостратегії є питання підвищення енергоефективності усіх секторів економіки. Це надзвичайно позитивне стратегічне рішення, кажуть енергоексперти.

Запропонований проект стратегії є однозначно кращим за діючу енергетичну стратегію України, яка головним чином підтримує інтереси вугільного бізнесу. У проекті наголошується на тому, що енергоефективність має стати головним пріоритетом розвитку сектору та загалом країни у наступні десятиліття, і це дійсно є правильним фокусом,

– зазначила координатор кампанії/й Національного екологічного центру України Ірина Ставчук.

У той же час проект енергостратегії спирається, головним чином, на вугілля та атомну енергетику.

АЕС – серед пріоритетів розробників енергостратегії

Відновлювальна енергетика – без підтримки

Планова частка відновлювальної енергетики, згідно з проектом Енергостратегії, складатиме 21% до 2035 року. І експерти наголошують, що це суперечить міжнародним зобов'язанням України.

Як пояснив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, сучасна міжнародна статистика однозначно свідчить про те, що найбільші інвестиції у світовому енергетичному секторі за останні десять років спрямовані саме на розвиток відновлювальної енергетики, що дозволяє розвивати цю галузь достатньо високими темпами.

Проект енергетичної стратегії має бути суттєво доопрацьований із урахуванням збільшення долі відновлювальної енергетики. Цього вимагає Національний план дій щодо розвитку відновлювальної енергетики до 2020 року в рамках зобов'язань, взятих Україною перед Європейським Енергетичним Співтовариством, та потенційні зобов'язання України зі скорочення викидів парникових газів згідно Паризької кліматичної угоди,

— прокоментував Конеченков.

Курс – на оновлення

Експерти підсумували: діючу Енергетичну стратегію України потрібно якнайшвидше оновлювати. Стратегія є важливим документом національного значення, чиє завдання – поставити амбітну довгострокову мету: забезпечити енергонезалежність України і розвиток екологічно чистих джерел енергії.

Частка відновлювальної енергетики у стратегії не дотягує до зобов'язань, які на себе взяла Україна

Але у запропонованому варіанті Енергостратегії не помітно так званого енергетичного переходу, констатував народний депутат Олексій Рябчин.

Зараз виглядає так, що є лише бажання добити остаточно енергетику, що лишилася у спадок від Радянського Союзу, в екологічні проекти не інвестувати, а через 10 років – побачимо, що буде, адже при владі будуть вже інші люди. Інвестори готові вкладати в Україну і розвиток відновлювальної енергетики тут, і стратегія має закладати відповідні державні пріоритети. Зараз цього немає,

– підсумував Рябчин.

У якому вигляді, зрештою, отримаємо новий енергетичний документ – стане відомо найближчим часом. Днями якраз спливає місячний термін на обговорення і доопрацювання документу. Втім, якщо у Міненерго не прислухаються до висновків фахівців і не візьмуть курс на розвиток відновлювальної енергетики, Україні залишиться тільки мріяти про енергонезалежність.

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